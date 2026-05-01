Primo maggio a sorpresa Elly Schlein nel backstage del Concertone | Buon lavoro a tutti
Al Concertone di Piazza San Giovanni a sorpresa si presenta Elly Schlein. La segretaria del Pd nel backstage del concerto accompagnata dal servizio d’ordine chiede una bottiglietta d’acqua, si concede a qualche selfie e sorride senza rilasciare interviste: «Sono qui come ospite, buon Primo maggio a tutti».🔗 Leggi su Feedpress.me
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Elly Schlein al Concertone di Roma, "buon lavoro a tutti". La segretaria del Pd in piazza San Giovanni #ANSA x.com