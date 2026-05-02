Primo Maggio salari giusti e sicurezza per dare dignità al lavoro

Il 1 maggio, giornata dedicata ai lavoratori e alle lavoratrici, ha visto una partecipazione significativa anche nella città di Verona, dove si sono riunite diverse sigle sindacali. La manifestazione nazionale, svoltasi a Marghera, ha coinvolto le principali organizzazioni sindacali del paese. Durante l’evento, si è parlato di salari equi e di sicurezza sul lavoro come elementi fondamentali per garantire una vita dignitosa ai lavoratori.