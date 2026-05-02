Primo Maggio salari giusti e sicurezza per dare dignità al lavoro
Il 1 maggio, giornata dedicata ai lavoratori e alle lavoratrici, ha visto una partecipazione significativa anche nella città di Verona, dove si sono riunite diverse sigle sindacali. La manifestazione nazionale, svoltasi a Marghera, ha coinvolto le principali organizzazioni sindacali del paese. Durante l’evento, si è parlato di salari equi e di sicurezza sul lavoro come elementi fondamentali per garantire una vita dignitosa ai lavoratori.
In occasione della festa delle lavoratrici e dei lavoratori di ieri, 1 maggio, anche la comunità di Verona si è stretta attorno ai valori della dignità e della resilienza, partecipando con forza alla manifestazione nazionale che ha visto riuniti Cgil, Cisl e Uil a Marghera. Il cuore del dibattito.🔗 Leggi su Veronasera.it
PRIMO MAGGIO SAVONA
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