Primo Maggio la sindaca Ferdinandi | Il lavoro è libertà e dignità Salario minimo e sicurezza sfide per una democrazia vera

In occasione del Primo Maggio, una rappresentante istituzionale ha sottolineato l’importanza del lavoro come strumento di libertà e dignità, facendo riferimento ai principi costituzionali. Ha evidenziato le sfide attuali legate al salario minimo, alla sicurezza sul lavoro, ai divari di genere e alla mobilità giovanile. La frase è stata pronunciata in un messaggio che ha coinvolto anche questioni di attualità legate al mondo del lavoro e alla tutela dei diritti.

In occasione del Primo Maggio, Giornata internazionale delle lavoratrici e dei lavoratori, la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha voluto lasciare un messaggio che parte dalla Costituzione per arrivare ai temi caldi dell'attualità: salari, divari di genere, fuga dei giovani e sicurezza nei.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Primo maggio, il governo Meloni lancia il salario giusto e dice no al salario minimo: le differenzeIl governo Meloni con il nuovo decreto Primo maggio introduce il concetto di "salario giusto", ovvero il trattamento economico complessivo... Primo maggio a Solaro: tra diritti e salario minimo si riaccende la lotta? Cosa sapere Il circolo Lucio Libertini organizza il Primo maggio presso il circolo Arci di Solaro. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Primo Maggio ai Giardini Luzzati: concerto gratuito con El Partydo e Lo Stato Sociale; Sara Funaro al Primo Maggio alle Cascine tra musica elettronica e giovani; Primo Maggio, Casale sul Sile diventa un giardino a cielo aperto con Fiori e Colori; Primo Maggio di cortei: le iniziative dei sindacati nel fiorentino. Primo Maggio a Milano: al via la May day street parade. Stamattina il corteo di Cgil, Cisl e UilAl via i cortei per le celebrazioni del Primo Maggio. Il primo questa mattina è quello dei sindacati confederati che partono da Porta Venezia e arriveranno in piazza della Scala. Nel pomeriggio quello ... milano.repubblica.it Perché il primo maggio è la Festa dei lavoratoriSi celebra in quasi tutto il mondo e c'entra un episodio avvenuto a Chicago nel 1886, quando si lottava per la giornata lavorativa di 8 ore ... ilpost.it la Repubblica. . Cariche al corteo del Primo Maggio a Torino. La tensione sale quando lo spezzone dell’opposizione sociale si separa dalla manifestazione principale e raggiunge corso Regina Margherita nei pressi dell’ex centro sociale Askatasuna. I manife - facebook.com facebook Primo Maggio, gruppo di autonomi a Torino contro le forze dell'ordine, carica in risposta. Gli scontri in corso Regina Margherita, davanti all'Askatasuna - #ANSA ansa.it/sito/notizie/e… x.com