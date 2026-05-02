Il primo maggio a Torino si è trasformato in un giorno di tensione, con alcuni militanti che hanno tentato di rioccupare un edificio senza successo. La manifestazione, tradizionalmente dedicata alla festa dei lavoratori, è stata segnata da scontri tra gruppi antagonisti e forze dell’ordine. Un video mostra le tensioni e i tentativi di intervento, mentre le autorità hanno mantenuto un presidio nel tentativo di contenere la situazione.

Altro che festa dei lavoratori, il primo maggio a Torino è rimasto sotto la cappa della tensione a causa degli scontri provocati dagli antagonisti. I militanti di estrema sinistra hanno provato, ancora una volta, ad avvicinarsi allo stabile sgomberato in Corso Regina Margherita. Volevano utilizzare il cortile ad ogni costo, ma lo schieramento delle forze dell’ordine in tenuta antisommossa li ha ostacolati in ogni modo. Dopo essere arrivati davanti al blocco degli agenti davanti allo stabile, gli antifascisti militanti hanno continuato ad avanzare con lo striscione, lanciando acqua ai poliziotti e cercando di avanzare nonostante lo sbarramento.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Primo maggio rosso fuoco a Torino: i militanti di Askatasuna provano a rioccupare. Invano… (video)

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