Il primo maggio ha scatenato una polemica coinvolgendo l’attore e regista, che ha espresso forte disappunto riguardo a una canzone considerata simbolo della giornata. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni immediate, trasformando il dibattito in un confronto pubblico sul senso attribuito a quella musica. La discussione si è diffusa sui social e sui mezzi di informazione, alimentando un vivace scambio di opinioni tra sostenitori e detrattori.

La polemica nasce da una canzone simbolo e si trasforma rapidamente in un confronto pubblico sul suo significato. Durante il concerto del Primo Maggio a Roma, la cantante Delia ha scelto di modificare un passaggio di “Bella ciao”, sostituendo la parola “partigiano” con “essere umano”. Una scelta che ha acceso il dibattito, riportando al centro il valore storico e culturale del celebre brano legato alla Resistenza italiana. A intervenire con decisione è stato Alessandro Gassmann, che sui social ha espresso il proprio dissenso. Secondo l’attore, le parole della canzone non possono essere cambiate, perché racchiudono un significato preciso e una memoria collettiva che va rispettata.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Primo maggio, la furia di Alessandro Gassman: “Non si può fare una cosa così”

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