Primo soccorso sapere cosa fare può salvare una vita | corso a Cerveteri

A Cerveteri, un corso di primo soccorso si svolge oggi per insegnare a intervenire in situazioni di emergenza. La decisione di organizzarlo nasce dalla crescente preoccupazione per la mancanza di competenze tra i cittadini nel gestire incidenti improvvisi, come arresti cardiaci o ferite gravi. Durante l’evento, partecipanti di tutte le età imparano tecniche pratiche, come le manovre di rianimazione e l’uso del defibrillatore, strumenti fondamentali per salvare vite.
Cerveteri, 17 febbraio 2026 – Ci sono momenti in cui la vita si interrompe all'improvviso. Niente voce, niente respiro: solo panico. Basta un attimo perché un boccone di troppo, una risata durante il pasto o un piccolo oggetto finito in bocca per errore trasformino un gesto naturale, respirare, in qualcosa di impossibile. L'ostruzione delle vie aeree è una delle emergenze domestiche più frequenti e più pericolose, soprattutto tra bambini e anziani. Può accadere ovunque: a tavola, a scuola, al parco, in casa. E quando accade, non c'è tempo per cercare istruzioni né per attendere che arrivino i soccorsi.
