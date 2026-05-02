Il 1° maggio 2026, alle 11:25, si è tenuto a Caivano un incontro tra il vescovo locale e i lavoratori della Cad. L'appuntamento ha visto la partecipazione di rappresentanti sindacali e dipendenti, con l’obiettivo di discutere questioni legate alla valorizzazione del personale e alle condizioni di lavoro. La conversazione si è svolta in un clima di confronto diretto e aperto, senza dichiarazioni ufficiali o interventi esterni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Caivano ha ospitato un importante incontro tra il vescovo Angelo Spinillo e i lavoratori della Cad, un evento emblematico che si inscribe nel contesto della celebrazione dedicata al mondo del lavoro. Sotto il titolo “Il lavoro e l’edificazione della pace”, il messaggio dei vescovi italiani ha trovato eco tra i presenti, sottolineando l’importanza del lavoro come strumento di crescita e progresso sociale. L’incontro si è svolto presso lo stabilimento della Cad, situato in via Fratelli Rosselli. Qui, il vescovo...🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Primo Maggio: il vescovo Angelo Spinillo dialoga con i lavoratori per la loro valorizzazione.

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