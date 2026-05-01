Coriano celebra il Primo Maggio dedicato ai lavoratori con la tradizionale benedizione dei mezzi agricoli

A Coriano si è svolta la tradizionale celebrazione del Primo Maggio, giornata dedicata ai lavoratori e alle tradizioni agricole. La manifestazione ha visto una grande partecipazione della comunità, con una cerimonia incentrata sulla benedizione dei mezzi agricoli, un momento che si svolge ogni anno in questa ricorrenza. La festa cristiana del lavoro richiama l’attenzione sui settori che rappresentano una parte importante dell’economia locale.

Grande partecipazione a Coriano per il Primo Maggio, Festa Cristiana del Lavoro, tradizionalmente legata al mondo agricolo e alle sue radici. Il centro storico si è animato fin dalle prime ore della giornata con oltre 150 mezzi agricoli, tra trattori, mietitrebbie, seminatrici e attrezzature da.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Primo maggio: il Consorzio di bonifica celebra la festa dei lavoratori assumendo quattro operaiAlla vigilia della festa dei lavoratori, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno sceglie di celebrare il 1° maggio con un offrendo nuove opportunità... Primo maggio, TEP: stop ai bus urbani ed extraurbani per la Festa dei LavoratoriTEP informa che, in occasione della Festa dei Lavoratori di giovedì 1° maggio, tutti i servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano saranno... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bertinoro celebra la festa del Primo Maggio tra memoria e partecipazione. Concerto a Santa Maria Nuova Spallicci; Coriano celebra il Primo Maggio: torna la Festa del Lavoro tra tradizione e motori; Santarcangelo celebra il Primo Maggio degli agricoltori con corteo, festa e prodotti locali. Coriano celebra il Primo Maggio: torna la Festa del Lavoro tra tradizione e motoriDalla sfilata dei trattori alla benedizione dei mezzi, fino a eventi culturali e religiosi: un fine settimana ricco di appuntamenti per la 73ª edizione della storica manifestazione ... altarimini.it Coriano, le immagini del 1° Maggio: tra fede e mondo agricoloGrande partecipazione a Coriano per il Primo Maggio, che il Comune festeggia ricordando le proprie radici agricole. Il centro storico si è animato fin dalle prime ore della giornata con oltre 150 ... altarimini.it Protagonista sul palco del Concertone Primo Maggio - facebook.com facebook Il Primo Maggio di Meloni a PizzAut con indosso il grembiule rosso: «Siete un'eccellenza italiana» | Landini:"Senza pace non c'è lavoro dignitoso" x.com