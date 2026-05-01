Il 1° maggio, durante il tradizionale Concertone, un'artista ha interpretato la canzone “Bella ciao” in una versione rivisitata. La modifica riguarda il passaggio che descrive il partigiano, sostituito con una frase che parla di un essere umano morto per la libertà. L'esibizione ha suscitato commenti tra il pubblico e i presenti, senza che siano state segnalate altre modifiche al testo originale.

Delia si è esibita al Concertone del 1° maggio intonando ‘Bella ciao’, sia pur in una versione leggermente rivisitata, con il passaggio “questo è il fiore del partigiano morto per la libertà” cambiato in “questo è il cuore di un essere umano morto per la libertà”. Questa, ha spiegato al termine della performance, “è una canzone che parla di libertà e noi dobbiamo sempre cantarla finché ci sarà qualcuno che si arrogherà il diritto di decidere chi deve vivere e chi deve morire”. Primo maggio, Delia: "Cambio parole su Bella Ciao? Passato è passato, ho voluto allargare significato" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Primo Maggio, Delia rivisita 'Bella ciao' al concertone

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