“Il partigiano era letteralmente un rivoluzionario che ha preso le armi e si è ribellato. ‘ Essere umano’ era per i civili che vengono ammazzati dalle bombe mentre stanno cenando a casa o mentre stanno dormendo con i propri figli. Mi dispiace che il mio messaggio sia stato frainteso da una parte delle persone”. Lo spiega in un lungo post sui social la cantante siciliana Delia Buglisi, a seguito delle polemiche sulla scelta di sostituire la parola ‘Partigiano’ con ‘essere umano’. “In piazza San Giovanni – sottolinea – durante il concerto del Primo Maggio, ho sentito invece tanto affetto e partecipazione. Io prendo una posizione chiara contro chi si arroga il diritto di togliere la vita ad altri esseri umani, oggi e sempre.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Primo Maggio, Delia chiarisce: “Bella ciao oggi è simbolo di libertà contro ogni sterminio”

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Un Primo Maggio da record, di partecipazione, di ascolti. All’insegna del lavoro. Dignitoso. Maurizio Landini “Meno armi e più salario. Solo così il lavoro è dignitoso. Non è un semplice slogan, è un obiettivo e una rivendicazione”. #CGIL #PrimoMaggio - facebook.com facebook

Primo Maggio in piazza, tra polemiche e attacchi al governo. A Taranto foto Meloni-Mussolini, a Roma Delia nel mirino per aver cambiato Bella Ciao. #ANSA x.com