Primo Maggio a Rimini | spiaggia e città invase dai turisti per un weekend di festa all’aria aperta

Da riminitoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il primo maggio, Rimini ha visto un afflusso di turisti sia sulla spiaggia sia nel centro cittadino, grazie alla bella giornata di sole e alle numerose iniziative in programma. Molti visitatori hanno scelto di trascorrere il weekend all’aperto, approfittando delle opportunità offerte dall’evento e delle condizioni meteorologiche favorevoli. La città si è popolata di persone in cerca di svago e relax, creando un’atmosfera vivace e affollata.

Tantissima gente ha approfittato del ponte del primo maggio e della bella giornata di sole per concedersi una breve vacanza o una passeggiata a Rimini, approfittando del ricco calendario di proposte e di eventi.Ieri, venerdì, la spiaggia e l'invaso del Tiberio si sono riempiti di gente, attratta.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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