Il Primo Maggio a Napoli si è concluso con una manifestazione di diverse sigle sindacali e associazioni, unite per chiedere maggiori tutele contro il precariato e denunciare le morti sul lavoro. La protesta ha visto la partecipazione di centinaia di persone che hanno sfilato lungo le strade del centro, portando striscioni e slogan. L’obiettivo dichiarato è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su queste tematiche.

"> Il Primo Maggio a Napoli si trasforma in un grido di dolore e protesta. Con oltre 30.000 giovani in fuga ogni anno dalla Campania, la situazione è drammatica. Roberto Fico e altre figure politiche propongono una Procura speciale per affrontare un’emergenza che non può essere ignorata. Un Primo Maggio di protesta e realismo. Il Primo Maggio 2026 si svolge in una Piazza Municipio affollata. I gonfaloni di Cgil, Cisl e Uil sventolano accanto alle storie di chi ha perso il lavoro o, nel peggiore dei casi, ha sacrificato la vita. Non è una celebrazione, ma un atto d’accusa contro un sistema che ha abbandonato migliaia di lavoratori nella precarietà.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Primo Maggio a Napoli: manifestazione unita contro il precariato e le morti sul lavoro.

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