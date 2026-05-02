Primo maggio a Catania controlli stradali e tra gli eventi | usato anche lo spray urticante per rubare gioielli

Nel giorno del Primo maggio a Catania, sono stati effettuati numerosi controlli stradali da parte delle forze dell’ordine, che hanno verificato il rispetto delle norme e la sicurezza dei partecipanti agli eventi. Durante le operazioni, è stato utilizzato anche spray urticante per fermare un tentativo di furto di gioielli, avvenuto tra i presenti. La polizia ha monitorato attentamente la situazione, concentrandosi anche sul contrasto allo spaccio di droga tra i giovani coinvolti nelle manifestazioni musicali.

In occasione della Festa dei Lavoratori, la polizia ha messo in campo a Catania, come ogni anno, una vasta operazione di controllo del territorio per garantire sicurezza e ordine pubblico, con particolare attenzione allo spaccio di droga tra i giovani presenti agli eventi musicali organizzati in.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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