Un agente di Milano è stato citato a processo per il pestaggio di un trans. Durante l’audizione, ha spiegato di aver usato spray urticante per difendersi da una persona che aveva minacciato di infettarli e di aver tentato di allontanare i colleghi della polizia locale già presenti sulla scena. L’agente ha affermato di aver agito per evitare che i colleghi intervenissero ulteriormente.

Ha “pensato alla necessità di non avvicinarsi” a una “persona” che aveva minacciato di “infettarci” e, con lo spray urticante, avrebbe anche “voluto allontanare” i colleghi della polizia locale già intervenuti “per non farli agire ancora”. E’ la versione di V.C., uno degli agenti della polizia locale di Milano a processo nel caso della transessuale ‘Bruna’, la brasiliana che il 24 maggio 2023 sarebbe stata sbattuta a terra, manganellata e presa a calci mentre era ammanettata e infine spruzzata con spray urticante in zona Bocconi, dopo un intervento dei vigili urbani al Parco Trotter e durante la fase di traporto all’Ufficio centrale arresti e fermi (Ucaf). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, agente al processo per il pestaggio del trans Bruna: “Usato lo spray urticante per fermare i colleghi”

Articoli correlati

Violenza al terminal. Botte e spray urticante, aggredito uno studente. In tre sotto processoPrima avevano iniziato a prenderlo in giro, poi gli avevano spruzzato in viso lo spray al peperoncino e lo avevano massacrato di botte fino a fargli...

Crema, pestaggio fra minorenni armati di coltelli e spray urticante: otto dei protagonisti identificati e segnalati alla ProcuraCrema (Cremona), 24 febbraio 2026 – Si erano trovati alle pensiline davanti ad un istituto superiore, per chiarire una questione in sospeso dal...

Altri aggiornamenti su Milano agente al processo per il...

Temi più discussi: L’inchiesta su Cinturrino si allarga: 10 casi sospetti di pestaggi e taglieggiamenti. L’ex agente in carcere li nega: Vendetta degli spacciatori; Rientra dalla Colombia il latitante Gregorini, esponente del sistema mafioso lombardo imputato nel processo Hydra; Riccardo Claris ucciso dopo una lite al bar, a processo il 19enne Jacopo De Simone: rischia l'ergastolo; Caso Cinturrino, l’allarme bomba in tribunale fa slittare l’udienza sui domiciliari.

Amazon, chiesto il processo per evasione fiscale: accuse per 1,2 miliardi di IvaLa procura di Milano ha chiesto il processo per Amazon, accusata di evasione fiscale: mancherebbero i versamenti di 1,2 miliardi di Iva ... quifinanza.it

Amazon, procura Milano chiede processo per evasione fiscale da 1 mldLa Procura di Milano ha chiesto il processo per Amazon Eu sarl, per tre suoi manager e per un quarto dirigente statunitense. L'accusa è la mancata modifica dell'algoritmo ritenuto indifferente agli ... tg24.sky.it

MILANO CORTINA | Tre medaglie d'oro e una d'argento hanno arricchito il bottino dell'Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La spedizione azzurra raggiunge così il record di 14 podi conquistati e supera il precedente primato di 13 che risaliva a Lilleh - facebook.com facebook

Come sarà povera, senza Hoepli, la ricca Milano x.com