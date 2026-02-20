Le rubano il cucciolo di pitbull durante una visita medica poi la richiesta di riscatto

Lo scorso novembre, Shary, un cucciolo di pitbull di soli due mesi, è stato portato via durante una visita veterinaria. La proprietaria si è resa conto troppo tardi che qualcuno aveva approfittato della sua assenza per rubare il cane. Poco dopo, ha ricevuto una richiesta di riscatto da parte dei rapinatori, che chiedevano denaro per restituire il cucciolo. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento di Shary, sano e salvo, in una zona vicina alla città. La proprietaria ha recuperato il suo animale senza ulteriori complicazioni.

Si è conclusa con il lieto fine la vicenda di Shary, un cucciolo di cane di appena due mesi, razza pitbull, sottratto lo scorso novembre alla sua proprietaria. I carabinieri della stazione di Roma Vitinia, a conclusione di un'articolata attività investigativa coordinata dalla procura della Repubblica di Roma, hanno denunciato una 35enne italiana, gravemente indiziata dei reati di tentata estorsione e ricettazione. I fatti risalgono al 12 novembre 2025 quando la proprietaria del cane, una donna romana di 66 anni, aveva subito il furto dell'animale di appena due mesi, mentre si trovava impegnata in una visita medica.