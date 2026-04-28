L' omicidio di Giuseppe Florio ci sono due persone fermate | l’aggressione la fuga e il corpo nascosto tra le sterpaglie

Due persone sono state arrestate in relazione all'omicidio di Giuseppe Florio. L'aggressione fatale è avvenuta in un'area isolata, e successivamente il corpo è stato nascosto tra le sterpaglie. La polizia sta indagando sui dettagli dell'evento, mentre gli investigatori cercano di ricostruire le fasi dell'aggressione e le modalità con cui è stato tentato di eliminare ogni traccia.

Una violenta aggressione degenerata in omicidio, seguita dal tentativo di occultare il corpo con modalità particolarmente accurata. È questa, allo stato degli accertamenti, la ricostruzione dell’inchiesta sulla morte di Giuseppe Florio, 66 anni, originario e residente a Giardini Naxos, per la.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Catania, corpo avvolto in un lenzuolo e auto bruciata: il mistero dell’omicidio di Giuseppe FlorioUn corpo avvolto in un lenzuolo e sacchi di plastica è stato ritrovato ieri mattina nella zona di Catania. Omicidio Giuseppe Florio: corpo trovato in campagna e auto bruciata, svolta nelle indaginiCosa è successo a Mitogio di Castiglione di Sicilia L’omicidio Giuseppe Florio è al centro delle indagini dei carabinieri tra Messina e Catania. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Omicidio a Castiglione di Sicilia, sospetti sul vicino di casa della vittima: portato in caserma; Massacrato dalle coltellate e avvolto tra lenzuola e sacchi di plastica, trovato in campagna il cadavere di un uomo; Tre indagati per il delitto di Trappitello: l'ipotesi di estorsione tra piste privilegiate; Omicidio di Giuseppe Florio: forse ucciso tra Taormina e Giardini Naxos. Le indagini incentrate sulla sua vita privata. L'omicidio di Giuseppe Florio, fermate tre persone: il 66enne assassinato a TrappitelloTre persone sono state fermate dalle Procure della Repubblica di Messina e Catania per l’omicidio di Giuseppe Florio, il 66enne di Giardini Naxos ucciso domenica. Nella tarda serata di ieri i Carabini ... sikilynews.it Delitto di Castiglione, l’auto della vittima trovata bruciata a Trappitello: Ucciso altrove, trasportato e abbandonatoOmicidio di Giuseppe Florio a Castiglione di Sicilia: indagini su tabulati telefonici, video e testimonianze. Ipotesi ucciso altrove e corpo abbandonato. corrieretneo.it Tre persone sono state fermate da carabinieri per l'uccisione del 66enne, Giuseppe Florio, il cui corpo è stato trovato due giorni fa in una zona di campagna di Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia, avvolto tra lenzuola e sacchi di plastica. #ANSA facebook Nel tg delle 19.35 #TgRSicilia Sotto torchio Interrogatorio per i tre sospettati dell'omicidio di Giuseppe Florio, ritrovato senza vita a Castiglione di Sicilia. Sarebbero conoscenti della vittima x.com