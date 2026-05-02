Il prezzo della plastica sta salendo in modo significativo, influenzato principalmente dalla guerra in corso. Questa crescita ha ripercussioni sui costi dei prodotti che la utilizzano, come l’acqua in bottiglia. In Italia, il settore si trova tra i più colpiti dall’aumento dei prezzi, che non deriva da variazioni nel prezzo dell’acqua stessa, ma dal costo crescente della materia prima plastica.

L’aumento del costo dell’ acqua in bottiglia non è dovuto al rincaro dell’acqua, ma a quello della plastica. La guerra contro l’Iran ha un impatto anche sul prezzo delle materie plastiche e quindi incide su tutti i beni venduti in confezioni di plastica. In alcuni casi si arriva anche a 6 centesimi in più a bottiglia. L’aumento dei prezzi tra febbraio, marzo e aprile è dovuto a un doppio fattore: da una parte il costo della materia prima in aumento, dall’altra la disponibilità. L’Italia è tra i principali Paesi per consumo di plastica in Europa, tra produzione e importazione, ed è soprattutto questo secondo macrosettore che ha visto i prezzi crescere maggiormente.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo della plastica sempre più alto a causa della guerra, Italia tra i Paesi più colpiti

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