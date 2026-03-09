La guerra in Iran sta avendo ripercussioni sull’energia e, secondo il Financial Times, l’Italia è il paese più colpito. Le tensioni nel Paese mediorientale stanno influenzando i mercati del petrolio e il nostro Paese si trova ad affrontare conseguenze dirette di questa situazione. La notizia è stata diffusa dai media internazionali, che monitorano da vicino gli sviluppi nel settore energetico.

Con l’aumento di benzina, diesel, e gas a rischio anche le previsioni macroeconomiche del governo contenute nell’ultimo Documento programmatico che si poneva un obiettivo di crescita del Pil dello 0,7%. Le conseguenze della guerra all’Iran sul petrolio coinvolgono il nostro Paese. E per il Financial Times sarà proprio l’Italia a pagare il prezzo più alto. Con l’aumento di benzina e diesel a rischio anche le previsioni macroeconomiche del governo contenute nell’ultimo Documento programmatico che si poneva un obiettivo di crescita del Pil dello 0,7%. La crescita alle stelle di petrolio e gas avrà un costo elevato per le economie europee come Italia, Germania e Regno Unito, che dipendono fortemente dalle importazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, le conseguenze della guerra sull’energia: l’Italia paga il prezzo più alto

