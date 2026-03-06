In Puglia, il prezzo del diesel supera ormai i 2 euro al litro, con variazioni significative tra le diverse città. Le colonnine più care e quelle più economiche si trovano in punti distinti della regione, influenzando le scelte degli automobilisti. Le tensioni internazionali, in particolare in Iran, contribuiscono all’aumento dei costi, che si riflette immediatamente sui prezzi praticati nelle stazioni di servizio.

La guerra in Iran e le tensioni internazionali si riflettono sulle tasche degli italiani. Primo effetto, al solito: il costo del carburante è già schizzato alle stelle. In Puglia oggi, 6 marzo, il gasolio self costa oltre 1 euro e novanta centesimi al litro. Resta più basso, invece, il costo della benzina, come ormai da qualche settimana. Le simulazioni con il sito del Mise (che ha un osservatorio prezzi che i proprietari delle colonnine sono tenuti ad aggiornare periodicamente) fanno . 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Quanto costa oggi il diesel in Puglia? Prezzi al di sopra dei 2 euro. I costi medi e le colonnine più care e più economiche città per città

Puglia, l'effetto della accise: il gasolio costa quanto la benzinaIl prezzo medio del gasolio supera quello della benzina, con l'effetto del riordino della accise scattato dal primo gennaio, tranne (almeno per ora) che in Puglia e Campania. Secondo i dati del ... lagazzettadelmezzogiorno.it

