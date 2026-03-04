La barzelletta si interrompe con uno schianto | lo spot di Ciao Vinny per promuovere la sicurezza stradale

Durante uno spot di Ciao Vinny dedicato alla sicurezza stradale, la scena si interrompe bruscamente con un forte schianto, mentre sullo sfondo si sente il rumore di un'auto che si schianta. La scena si ferma prima del finale, creando un forte impatto visivo e acustico che mira a catturare l'attenzione degli spettatori.

Una barzelletta interrotta prima del finale, la telecronaca della partita che si blocca proprio nel momento clou, mentre sullo sfondo si sente il rumore di un'auto che va a schiantarsi. Sono due dei quattro episodi di cui si compone il nuovo spot della Fondazione Ciao Vinny, presentato questa mattina nella sede della Città metropolitana di Bari. Quattro episodi scritti e diretti da Fabio Di Credico e Aldo Augelli, con un claim evocativo: “Se guidi male perdi il finale”. In ciascuno, come già anticipato, l'azione viene interrotta proprio da un incidente stradale, che non permette alla storia di completarsi. Un'immagine che inquieta, ma che al contempo vuole essere un allarme anche per i più giovani. 🔗 Leggi su Baritoday.it

