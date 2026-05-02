Pretoro torna il Miracolo di San Domenico e il lupo con il testo di Fraticelli

A Pretoro, domenica 3 maggio, si terrà nuovamente la festa dei serpari e la rappresentazione del Miracolo di San Domenico e il lupo. Questa tradizione abruzzese coinvolge la comunità locale e richiama visitatori da fuori regione. La manifestazione prevede l'allestimento di una scena sacra e l'esibizione dei serpari, che partecipano alla rievocazione con i loro serpenti. L'evento si svolge ogni anno in questa data, mantenendo vive le usanze popolari.

Si rinnova a Pretoro domenica 3 maggio uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione abruzzese: la festa dei serpari e la sacra rappresentazione del Miracolo di San Domenico e il lupo.Un evento che ogni anno richiama fedeli, curiosi e visitatori nel borgo ai piedi della Maiella, dove si.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Pretoro rinnova il miracolo di San Domenico: torna “Lu Lope”, festa tra riti e spettacoliPretoro si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione abruzzese con i festeggiamenti in onore di San Domenico Abate e... Leggi anche: San Gennaro: Napoli celebra il miracolo di primavera con processione a maggio. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Pretoro rinnova il miracolo di San Domenico: torna Lu Lope, festa tra riti e spettacoli; Eventi in Abruzzo: Il rito di Lu Lope per San Domenico Abate a Pretoro (CH); Ponte del primo maggio, l'appello dell'Assessorato al Commercio di Lanciano: Restate aperti. San Gennaro, miracolo di primavera a Napoli Sabato 2 maggio Napoli rinnova uno dei riti più sentiti della sua tradizione religiosa e popolare: la Traslazione delle Reliquie di San Gennaro. Il primo dei tre appuntamenti annuali legati al prodigio della liquefazi - facebook.com facebook