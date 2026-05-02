Prima della partita contro l’Hellas Verona, la Juventus ha subito un blitz in casa per quanto riguarda il calciomercato. Durante l’operazione, è stato preso un calciatore, secondo quanto riferiscono le fonti. La notizia arriva in un momento di attesa per la prossima sfida, con l’attenzione rivolta alle mosse della società in vista delle prossime settimane.

In attesa di scendere in campo contro l’Hellas Verona, ci sono novità in casa bianconera per quel che concerne il calciomercato. Nonostante il contratto fino al 30 giugno 2030, Edon Zhegrova potrebbe separarsi dalla Juventus al termine di questa stagione. L’esterno kosovaro con cittadinanza albanese era arrivato circa un anno fa dal Lille tra l’entusiasmo della dirigenza e dei tifosi, ma i problemi fisici ne hanno condizionato il rendimento e adesso alla Continassa starebbero pensando di privarsene in estate. Zhegrova (AnsaFoto) – Calciomercato.it Zhegrova ha diversi estimatori in giro per l’Europa ma – secondo quanto evidenziato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’ – in prima fila per il suo acquisto ci sarebbe l’ Olympique Marsiglia che segue il calciatore nato a Herford da diverse stagioni.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Prendono Zhegrova: blitz improvviso in casa Juve

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