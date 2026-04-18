L’offerta giusta affare improvviso | si prendono Kvaratskhelia

Durante l’estate, si è parlato di un possibile trasferimento di un attaccante di nazionalità georgiana, attualmente in forza a una squadra di Ligue 1. La trattativa si sarebbe aperta con un’offerta ritenuta adeguata, e il giocatore potrebbe cambiare maglia. La sua crescita nel corso della stagione ha attirato l’attenzione di diversi osservatori e club internazionali, rendendolo uno dei nomi più caldi sul mercato.

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