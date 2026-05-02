Preghiera della sera 2 maggio | Signora rischiara ogni angolo del mio cuore con la Tua luce

Il 2 maggio, una preghiera serale invita a fermarsi un momento e lasciare alle spalle le fatiche della giornata. La richiesta rivolta a una figura femminile chiede di illuminare ogni parte del cuore con la sua luce. È un invito a trovare rifugio nel silenzio e nell’abbraccio di un’entità superiore, per riscoprire la presenza della luce nelle oscurità quotidiane.

Un momento di silenzio per deporre le fatiche del giorno e rifugiarsi nell’abbraccio del Padre: la preghiera della sera del 2 maggio è un invito a riscoprire la luce che rischiara ogni oscurità. Bastano pochi istanti di raccoglimento, un soffio di silenzio nel cuore, per riconoscere la presenza di Dio in tutto ciò che abbiamo vissuto oggi. In questa sera del 2 Maggio, eleviamo un inno di lode al Creatore: ci accostiamo alla clemenza del Padre non solo per implorare il Suo tenero perdono, ma per porre ogni nostra fragilità sotto la Sua potente ala protettrice, sicuri contro ogni insidia del male. Esistono molteplici modi per concludere la giornata in comunione con il Signore: preghiere che ci permettono di meditare sulle ore trascorse e di deporre ai piedi della Croce i nostri pesi.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 2 maggio: Signora, rischiara ogni angolo del mio cuore con la Tua luce I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe | Audiolibro Completo in italiano Notizie correlate Leggi anche: Preghiera della sera, 17 Febbraio 2026: “Trascinami nella Tua luce” Preghiera della sera, 20 Aprile 2026: Signore liberaci dal male e donaci la luce della tua resurrezioneUna preghiera che unisce il silenzio del sepolcro alla forza della risurrezione, invocando da Dio la liberazione dal male e la speranza di una vita... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Di Tolve: in preghiera per i nuovi pastori della Chiesa di Roma; La Domenica del buon Pastore - Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni; Prima visita della primate anglicana a Roma: incontro e preghiera con Papa Leone XIV; La preghiera di Springsteen per Trump dopo l’attentato. Preghiera della sera, 1 maggio: un omaggio al cuore di Dio per ritrovare la paceAffida le fatiche del giorno al Signore con la preghiera della sera per chiedere pace e la protezione della Santa Croce sul tuo riposo. lalucedimaria.it Preghiera della sera 29 aprile 2026: consegniamo al Signore il giorno trascorsoAl calare del sole, ci fermiamo per affidare al Signore le fatiche e le speranze di questo 22 aprile. In questa preghiera chiediamo al Padre la grazia di sperimentare la festa del perdono, lasciando c ... lalucedimaria.it Sant'Egidio. . Preghiera della Santa Croce - facebook.com facebook Nel video per le intenzioni di preghiera di maggio, #LeoneXIV riconosce “con dolore” che a fronte del problema della sottoalimentazione nel mondo, molto cibo viene ancora sprecato “sulle nostre tavole”. @popesprayer_it Leggi l’articolo x.com