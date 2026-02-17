Preghiera della sera 17 Febbraio 2026 | Trascinami nella Tua luce

Il 17 febbraio 2026, la preghiera “Trascinami nella Tua luce” si è diffusa tra le persone che cercano conforto dopo una giornata difficile. Questa formula invita a lasciarsi guidare dalla fede e a trovare serenità nelle parole di riflessione. Molti si sono radunati in chiese e case, accendendo candele e condividendo pensieri di speranza. Un gesto semplice, ma capace di offrire calma e riposo alle menti stanche.

Chiudiamo la giornata con la preghiera "Trascinami nella Tua luce". Un momento di pace per sciogliere le tensioni e affidare ogni istante vissuto all'abbraccio di Dio. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell'universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazie per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo.