Nella preghiera della sera del 20 aprile 2026, si chiede a Dio di liberare dal male e di concedere la luce della resurrezione. La preghiera combina il silenzio del sepolcro con la forza della rinascita, richiedendo una vita nuova e più luminosa. Viene invocata l’azione divina per portare speranza in momenti di difficoltà e oscurità.

Una preghiera che unisce il silenzio del sepolcro alla forza della risurrezione, invocando da Dio la liberazione dal male e la speranza di una vita nuova. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dedichiamo questo pensiero alla Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il suo misericordioso perdono ma anche per chiedere la Sua potente protezione da ogni male nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 20 Aprile 2026: Signore liberaci dal male e donaci la luce della tua resurrezione

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