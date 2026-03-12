Brindisi studentessa cade nel montacarichi in disuso a scuola e precipita per 5 metri | ha ceduto la base
Una studentessa di Brindisi è caduta in un montacarichi in disuso all’interno di una scuola, precipitando di circa cinque metri. La base del meccanismo ha ceduto, facendo perdere l’equilibrio alla ragazza. È stata prontamente soccorsa dai presenti e trasportata in ospedale, dove ha riportato fratture agli arti e al bacino. Fortunatamente, non si trova in condizioni di pericolo di vita.
La ragazzina è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale dove è stata ricoverata per alcune fratture agli arti e al bacino ma fortunatamente non è in pericolo di vita.
