Brindisi studentessa cade nel montacarichi in disuso a scuola e precipita per 5 metri | ha ceduto la base

Una studentessa di Brindisi è caduta in un montacarichi in disuso all’interno di una scuola, precipitando di circa cinque metri. La base del meccanismo ha ceduto, facendo perdere l’equilibrio alla ragazza. È stata prontamente soccorsa dai presenti e trasportata in ospedale, dove ha riportato fratture agli arti e al bacino. Fortunatamente, non si trova in condizioni di pericolo di vita.