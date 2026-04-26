Un ragazzino di 11 anni è caduto in una scarpata nel parco dei Cappuccini a Santarcangelo mentre era in bicicletta con un amico. L’incidente è avvenuto durante la percorrenza di un sentiero all’interno del parco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e recuperare il giovane, che ha riportato alcune ferite. La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento da parte delle autorità.

Santarcangelo (Rimini), 26 aprile 2026 - Tanta paura a Santarcangelo per un ragazzino di 11 caduto in una scarpata, mentre stava affrontando in bici insieme a un coetaneo un sentiero nel parco dei Cappuccini. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.45. I due ragazzi stavano pedalando lungo un sentiero, in discesa, quando uno dei due ha perso l’equilibrio ed è caduto in una scarpa, fratturandosi un braccio. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacadiciottenne-rischia-la-paralisi-dopo-353b0f88 E' stato l’amico a chiamare subito i soccorsi, spiegando dove era avvenuto l'incidente. E mentre vigili del fuoco, sanitari del 118 e carabinieri si precipitavano sul posto, ha fasciato il braccio ferito dell'amico con una maglietta e gli ha prestato i primi soccorsi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Precipita a 11 anni nella scarpata: paura nel parco dei Cappuccini a Santarcangelo

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