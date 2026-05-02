Precipita mentre fa un'escursione al Passo Suretta e muore | aveva 50 anni

Durante un'escursione al Passo Suretta, un uomo di 50 anni è caduto e ha perso la vita. L'incidente si è verificato mentre stava attraversando il sentiero in montagna. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare l'uomo. La zona rimane sotto osservazione mentre si attendono eventuali accertamenti.