Esce per un'escursione in Svizzera e scompare | trovato morto Luciano Capasso aveva 25 anni

Luciano Capasso, 25 anni, è stato trovato morto dopo essere scomparso durante un'escursione in Svizzera. La sua assenza ha preoccupato parenti e amici, che avevano segnalato la sua scomparsa cinque giorni fa. Le ricerche sono state intense e coinvolgono diverse squadre di soccorso. Capasso aveva deciso di esplorare le montagne di Saint Moritz, ma non aveva più risposto ai messaggi. La sua scomparsa ha sconvolto la comunità locale.

Le ricerche per il 25enne di Napoli sono scattate cinque giorni fa quando, dopo un'escursione nelle montagne di Saint Moritz, nessuno ha avuto più sue notizie. Il napoletano Luciano Capasso, 25 anni, scomparso da due giorni dopo un'escursione in Svizzera. Luciano Capasso, giovane di 25 anni di Qualiano, ha fatto perdere le sue tracce dopo un'escursione in Svizzera. Luciano scompare nel nulla dopo un'escursione in Svizzera. L'ultimo messaggio: "Cerco di non morire". Luciano Capasso, 25enne di Qualiano, è scomparso in Svizzera dopo un'escursione in montagna. TROVATO MORTO LUCIANO CAPASSO, IL 25ENNE DI QUALIANO ERA SCOMPARSO A ST MORITZ. È stato trovato, ma senza vita, il 25enne di Qualiano Luciano Capasso, disperso da cinque giorni nelle montagne svizzere di Saint Moritz.