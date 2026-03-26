Svizzera l'altoatesino Alexander Thöni muore travolto da un masso mentre lavora in un seminterrato | aveva 37 anni

Un operaio di 37 anni originario dell'Alto Adige è deceduto in Svizzera dopo essere stato travolto da un masso mentre lavorava in un seminterrato. L'incidente è avvenuto nel corso delle operazioni di lavoro, e l'uomo è rimasto incastrato sotto il peso del masso fino all'intervento dei soccorritori. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta.

Alexander Thöni, operaio altoatesino di 37 anni, è morto in Svizzera travolto da un masso. È rimasto incastrato fino all'arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Travolto mentre lavora sul trattore: muore schiacciato a 55 anniBRUGNERA (PORDENONE) - Tragedia oggi, venerdì 13 marzo, a Maron di Brugnera: un uomo di 55 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente... Travolto mentre lavora sul trattore: Meris Corazza muore a 55 anniBRUGNERA (PORDENONE) - Tragedia oggi, venerdì 13 marzo, a Maron di Brugnera: un uomo di 55 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente... Aggiornamenti e notizie su Svizzera l 8217 altoatesino Alexander... Incidente sul lavoro: altoatesino di 37 anni muore in SvizzeraSVIZZERA. Un grave incidente sul lavoro avvenuto nel Cantone svizzero dei Grigioni è costato la vita ad Alexander Thöni, trentasettenne residente a Curon Venosta, in Alto Adige. La notizia del decesso ... ildolomiti.it Travolto da un masso nel seminterrato: venostano muore in un incidente sul lavoro in SvizzeraAlexander Thöni, 37 anni, stava effettuando lavori edili quando è stato investito dal blocco staccatosi da una parete ... altoadige.it