Precipita a 2400 metri sopra Montespluga | morto uno scialpinista di 50 anni

Oggi pomeriggio, in Valchiavenna, uno scialpinista di 50 anni è morto a seguito di una caduta avvenuta in un’area impervia a circa 2400 metri di quota, nella zona del Passo Suretta, sopra il lago di Montespluga. L’incidente si è verificato nel territorio sopra Madesimo, e sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno constatato il decesso dell’uomo.

Dramma oggi pomeriggio sopra Madesimo, in Valchiavenna, dove uno scialpinista di 50 anni ha perso la vita dopo una caduta in un’area impervia a circa 2400 metri di quota, nella zona del Passo Suretta, sopra il lago di Montespluga. L’allarme è scattato alle 13:34 e ha mobilitato immediatamente i.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Valanga sul Cermis, morto uno scialpinista di 46 anniUno scialpinista di 46 anni, di cui non sono ancora note le generalità, è morto dopo essere stato travolto da una valanga sul versante nord del... Leggi anche: Precipita da sei metri d'altezza in cantiere e muore sul colpo a 50 anni Contenuti utili per approfondire Si parla di: Magliolo, si appoggia ad una ringhiera che cede improvvisamente: precipita per oltre 3 metri; Precipita in una grata mentre gioca con l’amico: bimbo al Gaslini in codice rosso.