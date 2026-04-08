Un uomo di 46 anni è deceduto dopo essere stato travolto da una valanga sul versante nord del Cermis, in Trentino. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note. L’incidente si è verificato in una zona frequentata da appassionati di scialpinismo, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto. La salma è stata recuperata dal soccorso alpino.

Uno scialpinista di 46 anni, di cui non sono ancora note le generalità, è morto dopo essere stato travolto da una valanga sul versante nord del Cermis, in Trentino. La vittima è stata estratta dalla coltre di neve dalle squadre del Soccorso alpino e speleologico, allertate in quanto l’uomo non era raggiungibile telefonicamente da ore. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Cavalese. La vittima un operatore del soccorso piste della polizia. La vittima era residente a Ziano di Fiemme. A dare l’allarme al numero unico per le emergenze degli operatori del soccorso piste della polizia che non hanno visto il collega presentarsi sul posto di lavoro e ai quali aveva comunicato che avrebbe compiuto una gita scialpinistica al mattino presto in quella zona. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Valanga sul Cermis, morto uno scialpinista di 46 anni

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Valanga sul Cermis: scialpinista di 46 anni disperso, ricerche in corso con elicottero. #Trentino #Trento #Cronaca #Inevidenza x.com