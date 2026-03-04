Precipita da sei metri d' altezza in cantiere e muore sul colpo a 50 anni

Un uomo di 50 anni è deceduto mercoledì 4 marzo in un cantiere di Saonara, in provincia di Padova, dopo essere precipitato da un'altezza di sei metri. L'incidente si è verificato durante le ore mattutine e ha portato alla morte sul colpo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non c'è stato nulla da fare per il lavoratore.

SAONARA (PADOVA) - Ancora una morte bianca in Veneto. L'ennesimo infortunio sul lavoro, stavolta con esito mortale, è avvenuto la mattina di mercoledì 4 marzo in un cantiere edile di Saonara dove un 50enne è precipitato da un altezza di circa sei metri mentre stava lavorando. La ricostruzione Secondo i primi dati a disposizione il 50enne - residente a Brugine e socio-dipendente di una ditta con sede sempre a Brugine - stava eseguendo dei lavori per l’installazione di pannelli fotovoltaici in un cantiere di via XXV Aprile a Saonara. Per cause ancora da accertare è caduto da circa sei metri d'altezza: l'impatto al suolo non gli ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

