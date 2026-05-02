A Povoletto, i Vigili del Fuoco hanno lavorato per circa sei ore per gestire una fuga di gas da un’auto. Durante l’intervento, sono state impiegate unità specialistiche NBCR provenienti da Trieste per neutralizzare il gas residuo nel serbatoio danneggiato. La situazione ha richiesto un intervento tempestivo e coordinato per garantire la sicurezza dell’area e delle persone presenti.

? Cosa scoprirai Come hanno neutralizzato il gas residuo nel serbatoio danneggiato?. Perché sono state mobilitate le unità specialistiche NBCR da Trieste?. Cosa ha permesso di evitare un'esplosione sulla provinciale 15?. Quali nuovi accorgimenti tecnici potrebbero cambiare la manutenzione GPL?.? In Breve Intervento durato dalle 16:45 alle 23:15 su provinciale 15 a Povoletto.. Squadre NBCR di Udine, Pordenone e Trieste hanno supportato il distaccamento di Cividale.. Serbatoio smontato e immerso in vasca d'acqua riscaldata per neutralizzare il gas.. Nessun ferito registrato dopo la bonifica del componente danneggiato del sistema GPL.. Un forte scoppio e una successiva fuga di gas hanno costretto i passeggeri di un’auto a scendere immediatamente lungo la provinciale 15 a Povoletto, ieri pomeriggio intorno alle 16:45.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Povoletto, fuga di gas da un’auto: 6 ore di sforzi dei Vigili

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