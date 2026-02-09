fuga di gas a vernio vigili del fuoco in via della stazione

In mattinata i vigili del fuoco sono intervenuti a Vernio, in via della Stazione, a causa di un allarme fuga di gas. Intorno alle 9, le squadre di soccorso sono arrivate sul posto per verificare la situazione e mettere in sicurezza l’area. Per fortuna, non ci sono stati danni o feriti.

Allarme per una presunta fuga di gas. E’ scattato nella mattinata di ieri, intorno alle 9, in via della Stazione, nel comune di Vernio. La segnalazione è stata inoltrata da alcuni tecnici di e-distribuzione al lavoro in una centralina al comando dei vigili del fuoco che prontamente hanno inviato sul posto una squadra proveniente dal distaccamento di Montemurlo. Insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti anche gli operatori volontari di Vaiano che hanno proceduto a fare tutti i controlli e le rilevazioni previste in questi casi specifici di allarme fuga gas. Da una prima ricerca che è stata effettuata dal personale intervenuto in via della Stazione sono state rilevate alcune anomalie provenienti dalla parte sottostante il manto stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Vernio, in provincia di Prato, dopo aver ricevuto una segnalazione di fuga di gas in via della Stazione.

Questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Palagio Pelegi, nelle vicinanze dell'ospedale Sant'Orsola, per intervenire a causa di una fuga di gas.

