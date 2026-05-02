A Cervignano, nelle zone della Bassa Friulana, sono previsti tagli alle attività postali che potrebbero comportare disservizi nelle consegne dei pacchi. Il sindacato ha richiesto la sospensione immediata del piano aziendale, denunciando possibili conseguenze negative per gli utenti. La situazione riguarda in particolare i comuni della zona, dove si attendono aggiornamenti sulle future modalità di distribuzione.

? Cosa scoprirai Come cambieranno le consegne dei pacchi nei comuni della Bassa?. Perché il sindacato chiede la sospensione immediata del piano aziendale?. Chi pagherà il prezzo del taglio di undici unità lavorative?. Quali sono le reali conseguenze sulla gestione della corrispondenza locale?.? In Breve Riorganizzazione del centro di Cervignano dal 4 maggio con taglio di 11 unità.. Michele Lunetta della Slc-Cgil di Udine chiede sospensione immediata delle misure.. Rischio aumento giacenze pacchi e corrispondenza per i comuni della Bassa Friulana.. Riduzione personale di coordinamento e operativo per contenimento costi aziendali.. Lunedì 4 maggio entrerà in vigore la riorganizzazione del centro di distribuzione postale di Cervignano, che comporterà il taglio di 11 unità di personale e un ridimensionamento delle figure di coordinamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Poste, tagli a Cervignano: il rischio disservizi nella Bassa Friulana

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