Una nuova crepa si apre sul fronte sociosanitario nella Bassa friulana | ecco tutti i dettagli
Una nuova crepa si apre nel settore sociosanitario della Bassa friulana, questa volta a causa di problemi nella gestione dell’Asp Moro di Codroipo. Dopo la decisione dell’Anac di revocare l’incarico di Salvatore Guarneri come commissario straordinario, si sollevano dubbi sulla stabilità della direzione. La sentenza del Consiglio di Stato, ancora in attesa, potrebbe portare a ulteriori cambiamenti. La situazione ha generato tensioni tra i dipendenti e le istituzioni locali, che cercano di arginare le conseguenze di questa crisi.
Dopo il caso relativo all’Asp Moro di Codroipo, su cui incombe la sentenza del Consiglio di Stato che – dopo gli accertamenti dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) – ha stabilito l’inconferibilità dell’incarico di commissario straordinario della casa di riposo a Salvatore Guarneri, una nuova crepa si apre sul fronte sociosanitario nella Bassa friulana. La vicenda coinvolge l’Asp Umberto I di Latisana, la cui gestione è entrata in rotta di collisione con il controllo effettuato dalla Corte dei conti. Al centro del nuovo contenzioso c’è la delibera dello scorso 6 novembre, con la quale il consiglio di amministrazione dell’Asp (presieduto dal leghista Enrico Cottignoli) ha disposto l’acquisizione di una quota del capitale sociale della società Socialteam srl e il conseguente affidamento in house dei servizi assistenziali e alberghieri per le strutture di Latisana e Mortegliano per il periodo 2026-2030, quantificati in 20 milioni di euro.🔗 Leggi su Udinetoday.it
