Incidente durante la festa per la Madonna delle Galline a Pagani | pedoni travolti da un' auto

Nel pomeriggio a Pagani, durante i festeggiamenti in onore della Madonna delle Galline, si è verificato un incidente in via Malet. Un'auto, per motivi ancora da chiarire, si è sbandata e ha investito alcuni pedoni presenti in strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte. Le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Tensione, nel pomeriggio, a Pagani durante i festeggiamenti per la Madonna delle Galline: per cause da accertare, infatti, in via Malet, un'auto sarebbe sbandata, travolgendo alcuni pedoni. I malcapitati sono stati soccorsi dai sanitari e condotti in ospedale, ma nessuno sarebbe in gravi.🔗 Leggi su Salernotoday.it Incidente durante la festa per la Madonna delle Gallina a Pagani: pedoni travolti da un'autoTensione, nel pomeriggio, a Pagani durante i festeggiamenti per la Madonna delle Galline: per cause da accertare, infatti, in via Malet, un'auto... Pagani celebra la Festa della Madonna delle Galline: il programma completoDal 10 al 14 aprile le strade e le corti del centro storico di Pagani ospitano l'edizione 2026 della Festa della Madonna del Carmelo, nota come...