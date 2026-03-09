Non potevi andare in Liguria come fanno tutti i Cuneesi? Così in tre ore eri da La Russa a cenare sotto il busto del Duce? | la letterina di Luciana Littizzetto a Crosetto

Durante la trasmissione televisiva, Luciana Littizzetto ha scritto una lettera rivolta al ministro della Difesa, osservando ironicamente come egli si trovi a Dubai mentre negli Stati Uniti e in Israele vengono lanciati missili contro l’Iran. La comica ha fatto riferimento a un commento scherzoso sulla possibilità di raggiungere la Liguria in poche ore, da Cuneo, per cenare sotto il busto del Duce.

Crosetto a Dubai mentre gli Usa e Israele lanciavano i primi missili verso l'Iran? A ironizzare sulla situazione ci ha pensato Luciana Littizzetto che, nel consueto appuntamento con Che tempo che fa, ha deciso di indirizzare la sua letterina proprio al ministro della Difesa. "Illustrissimo Guido Crosetto, ministro a due ante. Orso Balù della difesa italiana che non hai fatto il militare a Cuneo ma sei di Cuneo, terra che ci ha anche regalato Daniela Santanché e Flavio Briatore. Quindi grazie Cuneo, a posto così", ha esordito Littizzetto. "Dove sei questo weeekend? A pescar e gamberi in Groenlandia? Su qualche motoscafo in Venezuela a rischio...

