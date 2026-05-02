Positivi a cocaina e cannabinoidi | ritirate le patenti a quattro automobilisti

Durante il fine settimana della Festa della Liberazione, gli agenti della Polizia di Stato di Forlì hanno controllato numerosi automobilisti in provincia. Quattro persone sono state trovate positive al test antidroga, risultando positive a cocaina e cannabinoidi, e hanno visto ritirate le loro patenti di guida. Le verifiche hanno interessato sia strade urbane che autostrade, con l’obiettivo di prevenire incidenti e comportamenti pericolosi alla guida.

Anche nel fine settimana della Festa della Liberazione, il personale della Polizia di Stato di Forlì è stato impegnato nelle attività di monitoraggio delle strade e delle autostrade della provincia, con l'obiettivo di sanzionare comportamenti scorretti e prevenire incidenti o turbative alla.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Automobilisti ubriachi, droga e armi: denunce, segnalazioni e patenti ritirateNell’ambito di una pianificata intensificazione dei controlli sul territorio provinciale disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di... Alcol test, due automobilisti trovati oltre il limite: patenti ritirateI controlli sono stati effettuati sulle strade dei comuni di Piove di Sacco, Brugine e Terrassa Padovana. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L’effetto della cocaina sui salmoni; Salmoni alla cocaina e quando gli scarichi diventano uno spaccio involontario; Cosa sta succedendo ai salmoni drogati dalla cocaina sempre più presente nelle acque dolci; Droga, cellulari e TikTok: ancora problemi alla Dogaia. La situazione del carcere non è ancora risolta. Dagli squali positivi alla cocaina agli scoiattoli che svapano: gli animali hanno preso il peggio dall’uomo?La notizia ha fatto il giro del mondo: in alcune aree dei Caraibi, diversi squali sono risultati positivi a sostanze come cocaina, caffeina e farmaci. Non si tratta di un comportamento attivo, ma di ... quotidiano.net Su 32 conducenti fermati, 5 positivi alla cocainaSu 32 automobilisti fermati pr un controllo, ben 5 sono risultati positivi alla cocaina. Una proporzione decisamente inquietante quella emersa dai controlli straordinari alla circolazione stradale ... lanazione.it Istat, mercato del lavoro in salute, Buzzi (Fdi): "Segnali positivi grazie all'azione del Governo Meloni" - facebook.com facebook Il Milan avanza per Goretzka: arrivano segnali positivi, rossoneri in pole x.com