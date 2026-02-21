Alcol test due automobilisti trovati oltre il limite | patenti ritirate

Durante un controllo stradale, due automobilisti sono stati trovati sotto l’effetto di alcol eccessivo, motivo per cui le loro patenti sono state ritirate. I Carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco hanno effettuato verifiche tra Piove di Sacco, Brugine e Terrassa Padovana, concentrandosi sulla prevenzione di incidenti e comportamenti rischiosi alla guida. Durante i controlli, sono stati fermati veicoli sospetti e si sono svolti test alcolemici. Entrambi i conducenti sono stati segnalati alle autorità competenti.

I controlli sono stati effettuati sulle strade dei comuni di Piove di Sacco, Brugine e Terrassa Padovana. Fermati sessantacinque veicoli, ottantadue le persone controllate L'operazione ha portato all'identificazione di 82 persone, al controllo di 65 veicoli, al deferimento in stato di libertà di tre individui e alla segnalazione di un giovane alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. Nello specifico, due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente, mentre un cittadino straniero è stato denunciato per inosservanza delle norme sul soggiorno.

