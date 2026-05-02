Portopalo raid contro la festa clandestina | 900 persone disperse

Nella serata di ieri, le forze dell'ordine sono intervenute a Portopalo per interrompere una festa clandestina che vedeva coinvolte circa 900 persone. Le autorità sono arrivate sul posto per disperdere la folla, che si era radunata senza autorizzazioni. Non sono state rese note le modalità precise dell'operazione né chi abbia coordinato l'intervento, ma si sa che si è trattato di un intervento di vasta portata per ripristinare il controllo nella zona.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto 900 persone a riunirsi senza permessi?. Chi ha coordinato l'operazione per dispersione della folla?. Perché le forze dell'ordine hanno colpito proprio quello stabilimento?. Quali sanzioni rischia ora il proprietario del locale?.? In Breve Titolare dello stabilimento sanzionato con 1.500 euro per l'evento non autorizzato.. Operazione coordinata dal prefetto Chiara Armenia e dal questore Roberto Pellicone.. Denunciato uomo di 26 anni per resistenza e guida in stato di ebbrezza.. Piano di sicurezza strutturato per il ponte del Primo Maggio nel siracusano.. Le forze dell’ordine hanno interrotto una festa clandestina a Portopalo ieri sera, coinvolgendo circa 900 persone in uno stabilimento balneare senza alcuna autorizzazione per la serata danzante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Portopalo, raid contro la festa clandestina: 900 persone disperse Notizie correlate Bari, raid in villa a Santo Spirito: festa abusiva con 100 persone? Cosa sapere Polizia di Bari interviene sabato in una villa a Santo Spirito per festa abusiva. Madesimo, valanga di neve travolge le motoslitte: 4 persone disperseMadesimo (Sondrio) – Quattro persone travolte da una valanga di neve sulle montagne sopra Madesimo.