Una valanga di neve ha travolto alcune motoslitte sopra Madesimo, causando la scomparsa di quattro persone. La massa di neve si è staccata improvvisamente, seppellendo i veicoli e impedendo ai piloti di uscire. Sul posto operano i soccorritori, che cercano di localizzare i dispersi tra le slavine.

Madesimo (Sondrio) – Sono 4 le persone al momento disperse dopo essere state travolte da una valanga di neve sulle montagne sopra Madesimo. L’allarme è stato lanciato attorno alle 17.15 di oggi, domenica 15 febbraio 2026, e le ricerche sono partite immediatamente. I soccorsi. In azione gli uomini del soccorso alpino, i carabinieri di Chiavenna e i vigili del fuoco mentre dalle piazzole si sono alzati due elicotteri del 118 che si sono alzati da Sondrio e Brescia. L’area interessata dalla valanga è sulle alture di Lago Nero, nota località turistica della Valchiavenna. La gita sulle motoslitte. L’improvviso distaccamento di neve ha travolto le 4 persone mentre si trovavano a bordo di alcune motoslitte nel corso di una gita organizzata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Madesimo, valanga di neve travolge le motoslitte: 4 persone disperse

Nel pomeriggio di oggi, una valanga di grandi dimensioni si è staccata nel territorio di Acceglio, nelle Alpi cuneesi, provocando l’intervento di soccorso.

