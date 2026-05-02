Porto Viro | riparte la Commissione Pari Opportunità con Luciana Milani

La Commissione Pari Opportunità di Porto Viro ha ripreso ufficialmente le attività con la nomina di Luciana Milani come responsabile. Il gruppo lavorerà per promuovere iniziative in ambito sociale e per monitorare le questioni legate alle pari opportunità nel territorio. Le decisioni della commissione verranno condivise con la giunta comunale, influenzando le scelte politiche e amministrative in questo settore.

? Cosa scoprirai Chi guiderà concretamente i lavori della nuova commissione?. Come influirà questo gruppo sulle decisioni della giunta comunale?. Quali professionisti rappresenteranno le realtà produttive e sociali locali?. Perché la riattivazione di questo organismo è stata una scelta politica?.? In Breve Luciana Milani presiede con Enrico Andreotti come vicepresidente della nuova commissione.. Membri come Marco Baruffaldi, Erica Bonandini e Alessia Crepaldi rappresentano diverse realtà locali.. L'assessore Marialaura Tessarin coordina tecnicamente il gruppo dopo la sospensione pluriennale.. L'organismo collabora con il settore Affari Generali tramite Susanna Zanetti e Federica Lazzarin.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto Viro: riparte la Commissione Pari Opportunità con Luciana Milani Notizie correlate Pari opportunità. La commissione apre ai giovaniIl Comune di Montemurlo ha riaperto l’avviso pubblico per l’individuazione di quattro componenti esterni che andranno a integrare la commissione Pari... Marche: Leri guida la commissione Pari opportunitàUna scelta che guarda alle aree interne La nomina di Roberta Leri a capo della Commissione regionale pari opportunità segna un punto di svolta per... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Porto Viro, si insedia la Commissione Pari Opportunità: Milani presidente; I volti delle pari opportunità; La Consar guarda al futuro, il ritorno di Erati. Valentini riparte da un veterano della A2. 2/5/26. Dalla rubrica "SPORTIVA-MENTE", curata da Lucio Voltolina, la puntata dell'ultimo numero di "Nuova Scintilla" (n. 17 del 26/4/26) riportava l'intervista, realizzata prima della conclusione del Campionato, al presidente dell'A.S.D. CALCIO PORTO VIRO, - facebook.com facebook