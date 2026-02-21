Pari opportunità La commissione apre ai giovani

Il Comune di Montemurlo ha riavviato il bando per selezionare quattro esperti esterni che entreranno a far parte della commissione Pari opportunità. La decisione arriva dopo che l’ente ha ricevuto diverse candidature e mira a coinvolgere anche giovani professionisti. La partecipazione è aperta a chi desidera contribuire alla promozione di uguaglianza e rispetto. La scadenza per presentare le domande è fissata per la fine del mese.

Il Comune di Montemurlo ha riaperto l'avviso pubblico per l'individuazione di quattro componenti esterni che andranno a integrare la commissione Pari opportunità. L'organismo ha il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano l'uguaglianza tra i generi e di proporre a giunta e consiglio azioni concrete per contrastare ogni forma di discriminazione. La vera novità di questa riapertura, è la volontà di ampliare la platea dei partecipanti con un occhio di riguardo per i giovani. L'amministrazione intende infatti valorizzare le candidature provenienti dalla fascia di età inferiore ai 30 anni, per garantire che le politiche di parità siano lo specchio di una comunità dinamica e attenta al futuro.