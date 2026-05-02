A Porto Torres è stato pubblicato un bando per il recupero degli oli vegetali esausti, con l’obiettivo di organizzare un servizio gratuito per la raccolta e il trattamento di questi rifiuti. Il progetto prevede la gestione dei contenitori e la pulizia delle piazze cittadine, coinvolgendo aziende e operatori del settore. La proposta mira a migliorare la gestione ambientale nel territorio e a favorire il corretto smaltimento degli oli usati.

? Cosa scoprirai Come può un servizio gratuito generare profitto per le aziende?. Chi gestirà i contenitori e la pulizia nelle piazze cittadine?. Cosa accadrà agli oli prodotti durante le sagre e i festival?. Perché questo bando è fondamentale per il futuro ambientale di Porto Torres?.? In Breve Scadenza invio domande tramite PEC entro le ore 12:00 del 14052026.. Referenti tecnici per chiarimenti sono Liamariarita Dettori e Daniele Batteta.. Contatti telefonici disponibili ai numeri 079 5008706, 338 4909381 e 366 6972420.. Operatore gestisce contenitori gratuiti per valorizzare oli in linea con Ami Green 2026.. Il Comune di Porto Torres ha pubblicato un avviso per selezionare un operatore specializzato che si occupi del ritiro degli oli vegetali esausti entro le ore 12:00 del 14052026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto Torres: bando per il recupero degli oli vegetali esausti

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