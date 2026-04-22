Una vasta operazione antimafia condotta dai carabinieri tra Caltanissetta e Catania ha portato all’emissione di 35 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. L’indagine si è concentrata sul business degli oli vegetali esausti, con un’attenzione particolare alle attività illecite legate a questo settore. L’operazione ha coinvolto diverse località e ha portato al sequestro di documenti e beni riconducibili alle indagini.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz dei carabinieri tra Caltanissetta e Catania. Una vasta operazione antimafia, condotta dai carabinieri in provincia di Caltanissetta, ha portato all’emissione di 35 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. L’inchiesta, che presenta anche collegamenti con il territorio catanese, riguarda reati gravi come associazione mafiosa, estorsione, concorrenza illecita e traffico di droga. Misure cautelari: arresti e domiciliari. Nel dettaglio, per 32 persone è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre altre 3 sono state poste agli arresti domiciliari. L’operazione rappresenta un duro colpo alle attività criminali radicate nel territorio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Maxi operazione antimafia: nel mirino il business degli oli vegetali esausti

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