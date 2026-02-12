A Arezzo, il ristorante Roadhouse ha raccolto circa 390 kg di oli vegetali esausti nel 2025. Quei residui, provenienti dalle cucine, sono stati trasformati in biocarburante grazie a un accordo tra Gruppo Hera e Chef Express, controllata del Gruppo Cremonini. È l’ennesimo esempio di come si può riutilizzare un rifiuto per alimentare la mobilità sostenibile.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – Raccolti ad Arezzo circa 400 kg di oli. Il punto ristoro coinvolto Sono 390 i kg di oli vegetali esausti (OVE) provenienti dalle cucine del ristorante Roadhouse di Arezzo (in via Giusti) che nel 2025 sono stati trasformati in biocarburante grazie alla collaborazione fra Gruppo Hera e Chef Express, controllata del Gruppo Cremonini e proprietaria del marchio Roadhouse. Un progetto nazionale che contribuisce alla transizione ecologica dei trasporti Gli oli raccolti ad Arezzo, si sono uniti a quelli raccolti in tutta Italia, nell’ambito di un progetto di respiro nazionale, che ha visto recuperare nel 2025 ben 118 tonnellate di OVE nei 184 punti ristoro Chef Express e degli altri marchi gestiti dal leader della ristorazione in viaggio: Roadhouse, Calavera e Wagamama e Billy Tacos. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ad Arezzo gli oli vegetali esausti Roadhouse alimentano la mobilità sostenibile

