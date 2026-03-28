Una notte di pioggia battente si è trasformata in un inseguimento tra un'auto e la polizia locale della Comunità di montagna della Carnia. Un giovane di 28 anni ha ignorato l’alt e ha tentato di scappare, perdendosi poi tra i boschi. L’episodio ha coinvolto gli agenti impegnati nel tentativo di fermarlo, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sul prosieguo della vicenda.

Una notte di pioggia battente si è trasformata nel teatro di un pericoloso inseguimento ad alta velocità che ha tenuto impegnati gli agenti della Polizia locale della Comunità di montagna della Carnia. I fatti si sono svolti tra sabato 21 e domenica 22 marzo, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio. Tutto ha avuto inizio lungo la strada statale 52, nei pressi di Tolmezzo. Gli agenti hanno intimato l’alt a uno scooter di grossa cilindrata per un normale controllo. Tuttavia, il conducente, invece di rallentare, ha spalancato il gas, sfiorando uno degli operatori di polizia e sfrecciando via nell'oscurità. Ne è scaturito un inseguimento mozzafiato durato diversi chilometri. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Folle inseguimento sotto la pioggia: 28enne scappa all’alt e si dilegua nei boschi

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